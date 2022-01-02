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Тюменские госавтоинспекторы задержали 30 нетрезвых водителей 1 января

Происшествия, 12:48 02 января 2022

пресс-служба ГИБДД Тюменской области | Фото: пресс-служба ГИБДД Тюменской области

30 водителей в состоянии опьянения отстранили от управления транспортом сотрудники ГИБДД по Тюменской области 1 января, сообщает пресс-служба ведомства.

В деревне Большие Акияры Тюменского района был задержан 19-летний автомобилист на "Ладе" 12-й модели. Начинающий водитель ехал с друзьями из поселка Тараскуль. Автомобиль эвакуирован на спецстоянку.

В Омутинском районе на 157-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск автоинспекторы остановили 36-летнего жителя села Княжево. Он также управлял автомобилем в состоянии опьянения, показания алкотестера составили 0.48 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

0,57 мг алкоголя в выдыхаемом воздухе показал алкотестер у 67-летнего жителя села Викулово, который задержан на ул. К. Мкркса за рулем "Лады". Мужчина пояснил, что вечером выпил пиво, а утром повез дочь домой.

ГИБДД призывает жителей Тюменской области к трезвому вождению и напоминает, что в праздничные дни контроль на дорогах усилен.

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# ГИБДД Тюменской области , Госавтоинспекция Тюменской области , пьяные водители

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