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Тюменская область конструктивно сотрудничает с Фондом поддержки детей

Общество, 15:46 07 января 2022

Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

В 2021 году Два комплекса мероприятий реализованы в регионе при финансовой поддержке Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщает пресс-служба департамента социального развития Тюменской области.

Прежде всего, это программа "Точка опоры". Она включает комплекс мер по сопровождению и реабилитации детей, подвергшихся преступным посягательствам и склонных к суицидальному поведению.

Второй комплекс мер, под названием "Стратегия семейного успеха", направлен на развитие эффективных социальных практик, способствующих сокращению бедности семей с детьми и улучшению условий жизни детей в таких семьях.

Для организации новых форм работы с семьями и детьми в рамках партнерских отношений с Фондом в 2021 году дополнительно привлечены средства на общую сумму почти 11,5 млн. рублей.

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