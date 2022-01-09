В Тюменском районе помогут землякам, оказавшимся без паспорта

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Жителям Тюменского района, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, готовы помочь в восстановлении документов, сообщает пресс-служба главы муниципалитета.

Сейчас в районе до сих пор живут люди с паспортами советского образца. Зачастую они приехали в страну много лет назад, с родителями, которые не позаботились об оформлении документов, или те, кто попал в сложную жизненную ситуацию.

В таком положении оказался житель с. Большие Акиары Назим Мехтиев. Гражданство он приобрел в 1994 году в Свердловской области, но при переезде потерял паспорт и другие документы. В 2020 году прежний паспорт нашелся, и сотрудники полиции помогли ему в получении паспорта гражданина РФ.

Всего в минувшем году в отдел по вопросам миграции МО МВД России "Тюменский" по вопросу восстановления и получения документов обратилось более 20 жителей Тюменского района.