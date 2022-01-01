Собранные у тюменцев ели передадут в зоопарк

| Фото: Тюменское региональное отделение «Молодой Гвардии» | Фото: Тюменское региональное отделение «Молодой Гвардии»

Принимать хвойные деревья от жителей Тюмени начнут активисты местного отделения "Молодой гвардии" с 22 января. Собранные ели передадут животным в зоопарк.

В течение двух недель волонтеры объедут Калининский, Центральный, Ленинский и Восточный административные округа Тюмени на "Экомобиле". Конкретные точки сбора на карте опубликуют в группе сообщества "Молодой гвардии" ВКонтакте. Тюменцы могут обратиться с просьбой организовать пункт сбора деревьев в своем районе по телефону 8 (345) 279-87-43.

Горожанам напоминают, что ели при разложении способствуют образованию метана. Лучше отдать их в зоопарки: из них делают подстилки или скармливают животным.

В 2021 году активисты "Молодой гвардии" собрали и передали в тюменский зоопарк 342 дерева.