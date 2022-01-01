  • 10 января 202210.01.2022понедельник
  • USD74,2926
    EUR84,0695
  • В Тюмени -12..-14 С 6 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Собранные у тюменцев ели передадут в зоопарк

Общество, 12:25 10 января 2022

Тюменское региональное отделение «Молодой Гвардии» | Фото: Тюменское региональное отделение «Молодой Гвардии»

Принимать хвойные деревья от жителей Тюмени начнут активисты местного отделения "Молодой гвардии" с 22 января. Собранные ели передадут животным в зоопарк.

В течение двух недель волонтеры объедут Калининский, Центральный, Ленинский и Восточный административные округа Тюмени на "Экомобиле". Конкретные точки сбора на карте опубликуют в группе сообщества "Молодой гвардии" ВКонтакте. Тюменцы могут обратиться с просьбой организовать пункт сбора деревьев в своем районе по телефону 8 (345) 279-87-43.

Горожанам напоминают, что ели при разложении способствуют образованию метана. Лучше отдать их в зоопарки: из них делают подстилки или скармливают животным.

В 2021 году активисты "Молодой гвардии" собрали и передали в тюменский зоопарк 342 дерева.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# елки , Молодая гвардия

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:29 10.01.2022За праздничные дни 2022 года с тюменских улиц было вывезено более 300 тыс. кубов снега
13:09 10.01.2022Ретроводы из Тюмени и Екатеринбурга состязались в гонках на озере Алебашево
12:58 10.01.2022Узкие специалисты тюменской поликлиники № 8 начнут консультировать в филиалах
12:47 10.01.2022Новый этап программы туристического кешбэка вернет россиянам 20 % от путевки