Проект по улавливанию, утилизации CO2 принес команде ТюмГУ второе место на чемпионате CASE-IN

| Фото: utmn.ru/ | Фото: utmn.ru/

Выпускники Политехнической школы ТюмГУ заняли второе место чемпионата Лиги молодых специалистов на осеннем Кубке Международного инженерного чемпионата CASE-IN. Он завершился в декабре 2021 года. Участники, это почти 5 тыс. человек, решали кейсы, посвященные теме "Устойчивое развитие". Победителями и призерами соревнований стали 70 конкурсантов из 15 регионов России, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Выпускники Политехнической школы ТюмГУ в составе команды общества "Газпромнефть НТЦ" True Sight предложили несколько решений для компании "Газпром нефть" по улавливанию, утилизации и захоронению CO2 (CCUS), производству водорода. Они также предусмотрели возможность обмена опытом с зарубежными компаниями путем создания онлайн-портала для общего взаимодействия.

Капитан команды Вячеслав Кадулин считает, что проект позволит реализовать инновационный потенциал нефтяной компании и развить глубинные технологии: "Ввиду значительных масштабов утилизации СО2 и производства голубого Н2 проект позитивно скажется на показателях устойчивого развития компании и приблизит страну к достижению углеродной нейтральности. Кроме того, предусмотренные мероприятия для обмена опытом с зарубежными партнерами, привлечение зеленых облигаций и продажа квот на выбросы СО2 ускорят развитие компании и отрасли в ESG направлении".

Представители команды отметили, что в ходе чемпионата CASE-IN они прокачали профессиональные навыки и способность презентовать и защищать свои идеи перед экспертами.