В Тюмени подготовят семь купелей для крещенских купаний на трех площадках

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени оборудуют семь купелей на трех площадках для крещенских купаний 18 и 19 января.

Основной площадкой в этом году станет озеро Липовое, а именно – территория базы моржей "Озеро чемпионов", где разместятся четыре купели.

Также окунуться в крещенскую воду можно будет в двух купелях на реке Туре (одна из них для детей) напротив Свято-Троицкого монастыря и в Антипино – в районе ДЮСШ "Старт XXI век".

Толщина льда Туры сейчас, сообщает МЧС, составляет 27 см, а озера Липового и водоема в Антипино – 43 см. При таких параметрах выход на лед разрешён, но окончательные замеры произведут накануне купаний.

18 января, после окончания литургии в Свято-Троицком монастыре, в 11 часов 15 минут состоится крестный ход к площадке на реке Туре. После освящения воды, в 12 часов, начнутся крещенские купания, которые продлятся до 00 часов. 19 января здесь можно будет окунуться с 10 до 00 часов.

На Липовом озере купания 18 января начнутся в 13 часов (как только закончится освящение воды) и продлятся до 00 часов. 19 января купание здесь пройдет с 12.00 до полуночи.

В этот же день, 19 января, всех желающих окунуться в крещенскую купель будет ждать площадка в Антипино – с 8.00 до 23.50.

Все купели оборудованы перилами и ступеньками, имеют дно. Кроме того, процесс спуска и выхода из купели помогут осуществить волонтеры. Неподалеку будут дежурить работники скорой помощи и спасатели. Для удобства на площадках установят палатки для переодевания, в которых можно воспользоваться санитайзером и необходимо обязательно соблюдать масочный режим.

Охрану общественного порядка будут осуществлять подразделения МВД, обеспечение пожарной безопасности – подразделения Главного управления МЧС России по Тюменской области, к работе площадок привлечены казачьи и добровольные народные дружины.