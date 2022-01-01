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В Тюменской области начала работать региональная противопожарная служба

Общество, 11:32 11 января 2022

фото: ИА "Тюменская линия"

Противопожарная служба Тюменской области приступила к работе. Безопасность населенных пунктов Тюменского, Нижнетавдинского и Исетского районов обеспечивает отряд ГПС, в составе которого 16 отдельных постов пожарной охраны, работающих круглосуточно.

По данным информационного центра правительства Тюменской области, в штате отряда 94 человека, в наличии - 25 единиц пожарной техники. Предполагается, что до конца года наберут еще около 100 человек.

Основными задачами подразделений являются организация тушения пожаров и проведения профилактических мероприятий.

Напомним, ранее во время пресс-конференции директор регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Михнович подчеркнул, что противопожарную службу Тюменской области создадут в течение четырех лет.

"Служба позволит обеспечить централизованное управление противопожарными формированиями в муниципалитетах, снизит нагрузку на подразделения федеральной противопожарной силы, поднимет статус работников муниципальной пожарной охраны", - уточнил он.

Работа по формированию пожарных пунктов начнется с Тюменского района, в сторону Ишима, затем приступят к объектам в Вагайском, Тобольском и Уватском районах.

Екатерина Исаева

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# безопасность , пожары , противопожарная служба

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