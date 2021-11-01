Противопожарная служба Тюменской области начнет работу с 2022 года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Противопожарная служба Тюменской области приступит к работе в начале 2022 года. Новую структуру возглавил Константин Скворец. Ранее он работал в структурах МЧС России, как в Тюменской области, так и в других субъектах РФ.

Об этом на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" сообщил директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Андрей Михнович.

"Назрела необходимость создания противопожарной службы Тюменской области. Это позволит обеспечить централизованное управление противопожарными формированиями в муниципалитетах, снизить нагрузку на подразделения федеральной противопожарной силы, поднимет статус работников муниципальной пожарной охраны", - уточнил он.

Уже создано юридической лицо, идет набор управленческого персонала. Предполагается, что работа завершится в течение четырех лет. "Около 20 человек набрано, идет регистрация в органах власти. Все это необходимо, чтобы начать прием здания, техники у муниципалитетов, прием на работу тех людей, которые трудятся в районах. Этот этап распределен на ближайшие годы. Начнем с того, что федеральные посты противопожарной службы, расположенные на территории Тюменского, Нижнетавдинского, Исетского районов будут переданы под управление противопожарной службы субъекта с одновременным освобождением федеральной численности и распределения ее в федеральных пожарных частях", - добавил Михнович, уточнив, что будет переориентировано управление муниципальными пожарными частями в этих районах.

Одновременно увеличат численность в этих противопожарных формированиях.

Екатерина Исаева