Новым ведущим программы "Вечерний хештег" на телеканале "Тюменское время" стал Игорь Жариков

| Фото: Тюменское время | Фото: Тюменское время

Игорь Жариков стал новым ведущим программы "Вечерний хештег" на телеканале "Тюменское время".

До этого он работал в редакции ТСН. После первого эфира Игоря мы поговорили с ним о том, насколько трудно менять форматы.

- Сегодня состоялся ваш первый эфир на программе "Вечерний хештег". Присутствовало ли волнение?

- Я работаю на телевидении уже девять лет. За это время побывал ведущим на многих проектах. Но первый эфир всегда волнительный. Новая команда, новая обстановка, новая структура программы. К счастью, всё прошло гладко.

- Чему был посвящен этот выпуск программы "Вечерний хештег"?

- Выпуск мы посвятили изменениям в законе для автомобилистов. На этот год всего семь пунктов. Но мы взяли основные и уже действующие: уголовная ответственность для водителей-лихачей и добровольный техосмотр автомобиля. Привлекли местных и федеральных экспертов с разными мнениями. Было интересно.

- Отличается ли работа ведущего ток-шоу от ведения новостной передачи? Столкнулись ли с какими-то трудностями?

- Разница, безусловно, есть. В новостях на момент выхода в эфир уже всё готово и понятно. Ведущему остаётся лишь качественно подать информацию. Аналитическое ток-шоу же меняется ежесекундно в прямом эфире. Никогда не знаешь, что ответят гости в студии. А их там не два и не три. Важно слушать всех, анализировать и сопоставлять их ответы. И так целый час.

- Какие темы программы "Вечерний хештег" вам наиболее близки?

- Как журналисту мне интересны скандальные и резонансные новости. Как человеку близки темы семьи и качества жизни. Тюмень, область и страна богаты на события во всех смыслах. Нам остается лишь выбрать то, что будет интересно всем.

Смотрите программу "Вечерний хештег" на телеканале "Тюменское время" ежедневно по будням в 19 часов 30 минут.