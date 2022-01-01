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В интеллектуальном марафоне по английскому языку участвовали 100 школьников Тюменской области

Общество, 18:27 12 января 2022

группа "Школа перспективных исследований | SAS" | Фото: группа "Школа перспективных исследований | SAS"

Интеллектуальный марафон "Anglosphere: Engaging with Technology" прошел в институте социально-гуманитарных наук Тюменского государственного университета. Более сотни школьников из 26 образовательных учреждений Тюменской области проходили интерактивные задания на английском языке и делились мнениями по поводу новых технологий.

Ребята продемонстрировали умение договариваться, выстраивать конструктивный диалог, отстаивать свою точку зрения и публично ее защищать, отметили в управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Организаторы интеллектуального марафона — кафедра английского языка — оценивали, насколько им владеет каждый из участников. Победителем признали ученика тюменской школы № 22 Дениса Каленова.

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# ТюмГУ , школьники

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