В Ялуторовске поликлинику после реконструкции откроют в конце января

| Фото: администрация Ялуторовска | Фото: администрация Ялуторовска

Реконструкция здания поликлиники завершается в Ялуторовске. Переезд состоится до конца января 2022 года, сообщает администрация города.

В здании уже установлено и настроено новое оборудование, идет сборка мебели, уставка оргтехника. На каждом кабинете имеются информационные таблички, указатели. Сотрудники клининговой компании производят уборку после ремонта.

В холле обновленной поликлиники будет располагаться регистратура нового формата с индивидуальными столами. На первом этаже откроется аптека и кафе для пациентов.

С учетом пожеланий горожан травматологическое отделение расположили рядом с входной группой. На второй этаж переедет отделение хозрасчетной поликлиники, сейчас специалисты работают в помещении на первом этаже многоквартирного дома по ул. Ленина.