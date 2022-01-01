В старый Новый год в музее Победы расскажут о фронтовых новогодних подарках и сладостях

| Фото: музей Победы ВКонтакте, скриншот | Фото: музей Победы ВКонтакте, скриншот

Виртуальные экскурсии и зимние мастер-классы онлайн проведет Московский музей Победы в честь старого Нового года 13 и 14 января. К мероприятиям можно присоединиться на сайте музея, сообщает учреждение.

Две онлайн-экскурсии посвящены празднованию Нового года во время Великой Отечественной войны. Первый видеоролик перенесет посетителей на выставку "Елка Победы". Интернет-пользователи увидят около 60 раритетов из фондов Музея Победы, в том числе подлинные елочные игрушки и новогодние украшения конца 1930-1940-х годов.

Во время второй передачи виртуальным посетителям расскажут, как встречали Новый год красноармейцы. Во время Великой Отечественной войны этот праздник приобрел особое значение — он стал для солдат символом мирной счастливой жизни. Гостям покажут, какие новогодние подарки обычно отправляли на фронт. Например, продемонстрируют аутентичные сладости — популярные еще с начала ХХ века карамельные конфеты "Раковые шейки" производства Таганрогской кондитерской фабрики и шоколадные батончики с начинкой производства Ленинградской шоколадной фабрики им. Н. К. Крупской. Интернет-пользователи также увидят спички-книжки и узнают, почему они появились, а также ознакомятся с другой продукцией середины ХХ века.

Юных гостей пригласят на зимние мастер-классы. В ролике "Фронтовые рукавицы" зрителям не только расскажут, какие подарки получали бойцы на фронте, но и предложат смастерить фронтовые варежки. Для этого потребуются красный и зеленый фетр, красное мулине, ножницы и иголки.

Участники мастер-классов также могут посмотреть видео, где их научат своими руками мастерить ватные игрушки. Подобные изделия были популярны со времен Великой Отечественной войны до середины 1950-х годов.

Во время занятий "Сказочный олень" и "Белый медвежонок" ребятам объяснят, как сделать из полимерной глины елочные игрушки в виде фигурок зверей.