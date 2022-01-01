Миллер рассказал, в какие месяцы в Тюменской области происходит наибольшее количество ДТП

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

184 человека погибли, 3 тыс. 382 получили травмы в 2 тыс. 461 ДТП в Тюменской области за 2021 год. Об этом сообщил начальник регионального управления ГИБДД Андрей Миллер на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" 14 января.

"Авариям свойственна сезонность, и мы учитываем этот фактор при планировании своей работы, - рассказал Андрей Миллер. - Уже несколько лет подряд самыми аварийными месяцами в году становятся август-сентябрь и декабрь. В августе и сентябре поток увеличивается за счет отпусков, а наш регион - транзитный, здесь пять направлений федеральных автодорог".

По его словам, на статистике происшествий в 2021 году сказалась ситуация, связанная с ограничительными мерами, действовавшими в Тюменской области. Интенсивность движения была минимальной. Самое главное, чего удалось добиться, это недопущение увеличения числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях, в 2020 году на дорогах погибли 195 человек.

В 2021 году 101 человек погиб при столкновении автомобилей, 44 человека — при наезде, в том числе восемь — на пешеходных переходах, 22 погибших - при съездах с дороги, 10 человек - при наезде на препятствия и один - при столкновении с животным.

По словам Андрея Миллера, самым опасным временем суток на дорогах остаются вечерние и ночные часы: 16 человек погибли в ДТП, произошедших с 19 до 20 часов, столько же в промежутке 23 до 24 часов. Наименьший показатель - с 4 до 5 часов утра, в это время погиб один человек.

Основными причинами аварий становятся превышение скорости и ее несоответствие дорожным условиям - таких ДТП зафиксировано 791, то есть каждое третье происшествие. Каждая пятая авария происходит в Тюменской области по причине несоблюдения водителями очередности проезда перекрестков - 500. Но самые тяжелые последствия, отмечает начальник ГИБДД, влечет выезд на встречную полосу, по этой причине погибли 53 человека, то есть каждый третий.

226 аварий произошли по вине нетрезвых водителей, погибли 48 человек, травмы в таких ДТП получили 324 участника дорожного движения. Всего сотрудники ГИБДД выявили 8 тыс. 267 пьяных водителей.

Николай Ступников