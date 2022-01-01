Тюменская область по итогам 2021 года занимает первое место в рейтинге эффективности управления

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область по итогам 2021 года занимает первое место в рейтинге эффективности управления в субъектах Российской Федерации, подготовленном Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

"Анализ эффективности управления в регионах России по итогам 2021 года свидетельствует о дальнейшем небольшом росте среднего балла эффективности, и это положительный тренд, - отмечают эксперты АПЭК. - Средний балл вырос до 0,599 единиц, тогда как в 2020 году он составил 0,597 единиц (а в 2019 году – 0,595 единиц). Этот рост эффективности был главным образом связан с восстановлением региональных экономик и ролью губернаторов в этих процессах, тогда как по другим направлениям тренды не были столь позитивными. Итоговый балл Тюменской области в 2021 году несколько сократился - 0,74. Но при этом не было ни одного региона, у которого показатель эффективности оказался бы выше 0,8 (максимальным показателем может быть единица), а количество регионов, которые получили более 0,7 балла, сократилось с девяти до семи".

Важным результатом 2021 года стало улучшение показателей Москвы, которая вышла на второе место, тогда как в 2020 году столица была на седьмом.

Ямало-Ненецкий автономный округ остался на третьем месте. Тульская область со второго места переместилась на четвертое, а Белгородская оказалась на пятом, Чеченская Республика - на шестом. Сохранили позиции в первой десятке Ленинградская, Калужская и Ростовская области.

Худшим регионом России уже не первый раз оказалась Хакасия - она на последнем месте.

Главной заслугой региональных властей в 2021 году, по оценке экспертов, стало их активное участие в восстановлении экономики. По этой причине средний балл эффективности в рамках финансово-экономического блока вырос с 0,572 до 0,591 (в 2020 году он, напротив, упал). В то же время средний балл по социальному блоку остался самым низким и за год не изменился (0,581). И это отражает объективные проблемы в социальной сфере, которые стали особенно рельефными в период пандемии. Произошло сокращение итогового балла эффективности в политико-управленческом блоке – с 0,638 до 0,623. Эта тенденция связана с заметными различиями в результатах голосования на федеральных, региональных и муниципальных выборах 2021 года, очень разной эффективностью лоббирования региональных интересов на федеральном уровне.