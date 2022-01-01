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В Тюмени добровольцы 55+ изучат жизнь и творчество поэта Сергея Есенина

Общество, 08:38 18 января 2022

Благотворительный фонд "Старшее поколение" | Фото: Благотворительный фонд "Старшее поколение"

"Литературная гостиная" откроется в Тюменской областной научной библиотеке им. Д.И. Менделеева 18 января в 14 часов. Участники проекта "Гиды 55+. Перезагрузка" изучат биографию одного из самых известных русских поэтов – Сергея Есенина, сообщает Благотворительный фонд "Старшее поколение".

"Добровольцы инициативы "Гиды 55+. Перезагрузка" всегда придумывают нечто новое для своих участников. Они смело используют песенные жанры, разные направления стихов, экспериментальное творчество в собственных представлениях, потому что знают, что сделанное с душой обязательно откликнется у публики. К тому же, в основу каждого занятия входит большой пласт исторической литературы. Самое интересное и полезное слушатели точно запомнят", – говорят координаторы проекта.

Присоединиться к встрече может каждый желающий 55+. Предварительная запись по телефону 51-77-05.

Подробная информация по телефону 30-39-59, на сайте www.stp-to.org или в сообществе "Старшего поколения" в ВКонтакте.

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# старшее поколение

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