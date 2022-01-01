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Ялуторовчанин убил друга и спрятал тело в овраге за городом

Происшествия, 16:16 15 января 2022

Жителю Ялуторовска предъявлено обвинение в убийстве, совершенном в июне 2021 года, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

34-летний местный житель числился пропавшим без вести более полугода. Круг общения мужчины был отработан, но результатов это не дало.

Тем не менее, оперативникам удалось раскрыть преступление и установит причастного к совершению убийства. Им оказался 23-летний знакомый погибшего.

По версии следствия, 22 июня 2021 года обвиняемый с потерпевшим распивали спиртное напитки в квартире дома по ул. Тюменской в Ялуторовске.

Между приятелями возникла ссора и злоумышленник нанес другу не менее 18 ударов кулаками по голове и телу. От полученных травм мужчина скончался на месте. Чтобы скрыть следы преступления, ялуторовчанин вывез тело за город, сбросил в овраг и засыпал песком.

Вину в содеянном обвиняемый признал полностью. В указанном им месте были обнаружены человеческие останки. Назначены необходимые экспертизы. Расследование продолжается.

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# убийство , Ялуторовск

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