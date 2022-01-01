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В Тюмени покажут лучшие фильмы кинокомпании "Снега"

Общество, 09:24 19 января 2022

ФДК "КИНЗА" ВКонтакте | Фото: ФДК "КИНЗА" ВКонтакте

Лучшие фильмы кинокомпании "Снега" покажут в музейном комплексе им. Словцова 23 января.

По информации организаторов, в 15 часов начнется показ фильма "Озера России. Баскунчак", режиссер Андрей Титов, Екатеринбург.

"Озеро Баскунчак уникально многим. Это единственное зримое напоминание о некогда плескавшемся здесь Хвалынском море. Солёность – 300 граммов на литр, как в Мёртвом море. Земля вокруг озера хранит свидетельства пребывания тут скифов, сарматов, Хазарского Каганата и Золотой Орды. Исключительное природное разнообразие: насекомые, рептилии и птицы из Красной книги, реликтовые лишайники, небывалое сочетание трав и растений… Но, пожалуй, главным открытием и отличительной чертой здешних мест являются люди", - анонсируют организаторы.

Еще один фильм режиссера из этой же серии посвящено озеру Светлояр.

Вход на просмотры бесплатный, без предъявления QR-кода. Необходима регистрация по телефону: 45-35-90, +7-929-266-73-72 или в группах "КинЗы" в социальных сетях.

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