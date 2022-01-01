Крещенские купания в Тобольском районе пройдут под присмотром медиков и спасателей

| Фото: Тобольский район во Вконтакте | Фото: Тобольский район во Вконтакте

Медики и спасатели будут дежурить у крещенской купели в Тобольском районе 19 января, сообщает пресс-служба главы муниципалитета.

Купель будет организована на берегу р. Иртыш в с. Абалак. Здесь 19 января с 9 до 24 часов будут дежурить наряды ДПС и полиции, спасатели и скорая медицинская помощь. Добровольные дружины будут патрулировать близлежащую территорию, чтобы не допустить купания людей в самовольно вырубленных купелях. На месте организованных крещенских иорданей предусмотрены пункты обогрева и спасательные средства.

Желающих совершить обряд крещенских купаний просят быть осторожными. Прежде, чем погрузиться в купель, стоит оценить состояние своего здоровья, обратить внимание на температуру воздуха в этот день.