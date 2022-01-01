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Юным тюменцам предлагают создать поздравительную открытку к 23 февраля на конкурс

Общество, 08:25 19 января 2022

www.mkrf.ru | Фото: www.mkrf.ru

Нарисовать поздравительную открытку к 23 февраля на конкурс рисунков "Защитники Отечества" предлагают юным художникам Музей Победы и "Юнармия". Заявки принимают до 6 февраля. Лучшие работы станут основой для лимитированной серии праздничных открыток, сообщают организаторы.

Открытка может быть выполнена в любой художественной технике. Рисунки должны соответствовать тематике конкурса, но простор фантазии организаторы не ограничивают – юные художники могут изображать героев прошлого и современных военнослужащих, оружие и технику, ордена и медали, а также главные символы праздника - георгиевскую ленточку, лавровую ветвь, звезду. Жюри будет оценивать творческий замысел, оригинальность и эмоциональность работ, мастерство исполнения. Творческое состязание проведут в трех возрастных категориях - среди школьников 7-10 лет, 11-14 лет, 15-17 лет. Подробнее о конкурсе здесь.

Все рисунки войдут в онлайн-выставку Музея Победы и будут опубликованы на официальном сайте музея 11 февраля. Интернет-пользователи смогут выбрать любую понравившуюся открытку и отправить ее по электронной почте своим близким, друзьям и коллегам с собственным текстом поздравления с Днем защитника Отечества. Организаторы напоминают, что в этом году празднику, посвященному защитникам Родины, исполняется 100 лет.

Итоги конкурса подведут 23 февраля. Все участники получат дипломы и благодарности от организаторов, а победители - наборы отпечатанных коллекционных открыток.

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# День защитника Отечества , Московский музей Победы , открытки

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