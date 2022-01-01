99,21 составил средний балл учреждений Тюменской области, в которых оказывают соцуслуги

| Фото: ИА "Тюменская линия", скриншот | Фото: ИА "Тюменская линия", скриншот

99,21 составил средний балл учреждений Тюменской области, в которых в 2021 году провели независимую оценку качества оказания социальных услуг, рассказали представители общественного совета при департаменте социального развития Тюменской области на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

25 комплексных центров социального обслуживания населения и две социально ориентированные НКО оценивались по пяти критериям. Лучшего всего организации проявили себя с точки зрения открытости и доступности информации, заработав 99,75 балла. Меньше всего - 98,79 балла - набрали по критерию доступности для инвалидов. Также оценивались доброжелательность и вежливость сотрудников центров обслуживания населения, комфортность условий предоставления услуг и удовлетворенность условиями их оказания. Четыре организации получили по 100 баллов, для остальных разработают планы по улучшению качества работы.

Оператором независимой оценки на конкурсной основе стала московская компания. Из-за ограничительных мер работа проводилась дистанционно. В оцениваемые организации ранее выезжали сами представители общественного совета.

"Баллы у организаций высокие, есть замечания и предложения, - сказала председатель общественного совета по независимой оценке Светлана Максимова. - Есть организации, которые не могут достичь некоторых параметров, какие бы рекомендации мы для них ни разрабатывали. Например, в старых зданиях невозможно расширить дверные проемы, при этом они оказывают услуги маломобильным гражданам на дому. Но критерий оценки общий для всех участников".

Председатель общественного совета при департаменте социального развития совета Наталия Ситова подвела итоги работы за 2021 год. Она напомнила о проведении общественниками экспертизы десяти проектов нормативных правовых актов правительства Тюменской области, замечаний не возникло. На заседаниях общественники рассмотрели реализацию программы по снижению уровня бедности в регионе; привлечение негосударственных организаций к оказанию соцуслуг; вопросы отдыха и оздоровления детей, а также реабилитации людей с инвалидностью.

"В 2022 году Тюменская область станет участником пилотного проекта по оказанию услуг по комплексной реабилитации и абилитации детям, получившим инвалидность впервые. Программа начнет работать в мае", - сообщила она.

Подводя итоги года в социальной сфере, Наталия Ситова напомнила о добавлении девяти машин в автопарк службы социального такси, увеличении количества путевок в реабилитационные центры региона, запуск единого информационно-просветительского портала для людей с инвалидностью.

Татьяна Ковалева