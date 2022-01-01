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В Тюмени начнут ремонтировать изотермические фургоны

Экономика, 16:37 18 января 2022

Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия"

Наладить ремонт изотермических фургонов в 2022 году планирует компания - резидент Агентства инфраструктурного развития Тюменской области - "ТемроТопТюмень". Для этого у нее есть необходимые площади и ресурсы.

По словам директора компании "ТемроТопТюмень", официального представителя "ТермоКинг" в Тюменской области Александра Юмашева, длина цеха 120 м, высота 13 м, ширина 42 м - такой масштаб площадки и хорошая транспортная доступность позволяют расширить сферы предоставляемых услуг по ремонту холодильно-отопительного оборудования и открыть новое направление – ремонт изотермических фургонов.

"ТемроТопТюмень" четыре года занимается разработками в сфере холодильно-отопительного оборудования. В 2022 году компания увеличит производственную площадь в два раза. Данный вид бизнеса выйдет на совершенно новый уровень развития, сообщает региональное агентство инфраструктурного развития в своем Instagram.

Анжела Лебедева

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# Агентство инфраструктурного развития , ремонт техники , техника

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