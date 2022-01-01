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В Тюменской области усилят противопожарную пропаганду среди населения

Общество, 15:07 18 января 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более половины всех лесных пожаров в Тюменской области в 2021 году возникали по причине несоблюдения жителями правил пожарной безопасности.

Об этом на итоговом совещании территориальной подсистемы РСЧС сказал директор департамента лесного комплекса Тюменской области Леонид Остроумов.

"В 63,4 процентах случаев пожар возникал по причине несоблюдения местным населением правил пожарной безопасности. Для решения данной проблемы необходимо усилить меры по профилактике и предупреждению пожаров, своевременному выявлению нарушителей законодательства", – подчеркнул Леонид Остроумов.

В рамках подготовки к предстоящему пожароопасному сезону будет усилена противопожарная пропаганда среди населения. На видеоэкранах городов, мониторах общественного транспорта и торговых центров будут транслироваться ролики на противопожарную тематику. С населением проведут профилактические беседы, запланировано распространение листовок и памяток, установка аншлагов.

Для сокращения времени реагирования на возникающие возгорания и выявления нарушителей лесного законодательства применят беспилотные летательные аппараты.

Кроме того, в регионе разработаны проекты планов тушения лесных пожаров по лесничествам, а также проект сводного плана тушения на пожароопасный сезон 2022 года. Актуализированы маршруты наземного патрулирования с учетом мест возникновения пожаров, проводится ремонт и дооснащение лесопожарной техники, противопожарного оборудования и инвентаря.

Проведены проверки готовности сил и средств лесопожарных формирований ГБУ "Тюменская авиабаза", а также арендаторов лесных участков, привлекаемых на тушение.

Евгений Новоселов

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# Леонид Остроумов , лесные пожары , пожароопасный сезон

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