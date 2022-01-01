В Тюмени коллектор большого диаметра восстановят без остановки его эксплуатации

Росводоканал Тюмень Росводоканал Тюмень

Жители Восточного административного округа Тюмени даже не заметят работы тюменского водоканала по реновации одного из основных канализационных коллекторов города, через который транспортируются стоки со всего округа.

Железобетонную трубу диаметром 1500 мм и протяженностью 1500 метров, сообщает пресс-служба "Росводоканал Тюмень", восстановят с применением современной технологии санации - спиральной навивки. В Тюмени это первый опыт по восстановлению коллектора такого большого диаметра.

Технология спиральной навивки, по словам главного инженера компании Виталия Гурского, внесена в справочник наилучших эффективных технологий.

"В Тюмени такой метод мы применяем с 2019 года и убедились на практике в его эффективности и удобстве, ведь реконструкция проводится без остановки эксплуатации коллектора, - пояснил он. - Основные работы ведутся ночью, когда в сети водоотведения наименьший объем стоков. При этом мы не нарушаем благоустройство, не отключаем водоснабжение – абоненты не замечают наших работ".

По такой технологии в Тюмени уже восстановлены коллекторы диаметром 1000 мм на Червишевском тракте, на Харьковской, Профсоюзной и 50 лет Октября.

После такой санации коллектор "молодеет" минимум на 50 лет, именно на столько увеличивается срок его эксплуатации.