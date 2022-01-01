Жителей Тюменской области приглашают на сессию всероссийской "Медиашколы"

| Фото: пресс-служба Медиацентра молодежной политики Тюменской области | Фото: пресс-служба Медиацентра молодежной политики Тюменской области

Зимняя сессия всероссийской открытой школы для преподавателей, студентов, магистрантов и молодых исследователей "Медиаобразование и медиаграмотность для всех" стартует 5 февраля.

Как сообщают организаторы, цели занятий - популяризация лучших практик кинообразования и медиапедагогики, обмен практическим опытом и консолидация педагогов и исследователей в области медиаобразования.

Куратором медиашколы выступит вице-президент ассоциации кинообразования и медиапедагогики РФ Ирина Челышева.

Чтобы попасть на занятия необходимо до 1 февраля прислать заявку по адресу. В теме письма следует указать "Зимняя медиашкола – 2022". Участие бесплатное.