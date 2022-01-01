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Организацию детского отдыха в Тюменской области оценил эксперт из Греции

Общество, 18:32 21 января 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Отдых детей в Тюменской области, как и в целом в России, организуется на самом высоком уровне.

Такое мнение в интервью корреспонденту "Тюменской линии" высказал президент и генеральный директор SPORTCAMP GROUP, руководитель туристической организации Лутраки в Греции Спиридон Каравулис. В Тюмени он находится не впервые, а с 19 по 21 января участвует в семинаре организаторов детского отдыха "Диалоги профессионалов 72 – Мы вместе".

"Я уже второй раз нахожусь в Тюмени, мне здесь очень нравится. Рад, что нас приглашают вновь и вновь, здесь у меня много друзей. А вообще первый раз я посетил Россию в 1997 году и побывал во многих лагерях. Могу вас заверить, что с того времени до сегодняшнего момента развитие детского отдыха в вашей стране находится очень на высоком уровне", - отметил он.

На семинаре Спиридон Каравулис выступил 21 января в рамках международного диалога. Он рассказал о детском отдыхе в Греции и поделился опытом организации спортивных и оздоровительных мероприятий в период пандемии.

"В каждой стране по-разному отнеслись к пандемии. К примеру, правительство Греции поддержало детский отдых, поэтому мы работаем в правильном направлении. Наши власти понимают, что в детский отдых нужно вкладывать и развивать его, поэтому все проходит на высоком уровне", - добавил Спиридон Каравулис.

Любовь Голышева

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# детский летний отдых

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