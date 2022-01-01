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Андрей Степанов: тюменский опыт организации детского отдыха признан во всем мире

Общество, 13:55 19 января 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Опыт Тюменской области по организации отдыха и оздоровления детей признан во всем мире. Его перенимают коллеги не только из других регионов России, но и из зарубежных стран.

Об этом заявил уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов на семинаре организаторов детского отдыха "Диалоги профессионалов 72 – Мы вместе".

"Общественно-государственное партнерство, которое реализуется в Тюменской области на протяжении многих лет, дает прекрасный результат. Здесь соблюдается право каждого ребенка на отдых, обеспечивается доступность и разнообразие этого отдыха для детей с совершенно разными потребностями. Особое внимание уделяется вопросам качества и безопасности отдыха на всех этапах", - подчеркнул он.

В регионе, по словам Андрея Степанова, выстроена эффективная работа с кадрами. Она касается не столько администраторов, сколько вожатых, которые работают непосредственно с семьями и детьми.

"Уже более трех лет не было ни одного обращения в службу уполномоченного по правам ребенка с претензиями или жалобами по работе детских лагерей. Я отношу это к высочайшей культуре администрирования и профессионализму всего персонала наших лагерей в работе с детьми и семьями", - добавил он.

Отметим, в семинаре, который проходит в центре "Олимпийская ребячка" с 19 по 21 января, участвуют более 300 человек. Это представители международного содружества лагерей, общественных организаций России, органов власти и контрольно-надзорных органов, руководители организаций отрасли отдыха и оздоровления населения, научные работники, педагоги, психологи и методисты. Среди зарубежных гостей – представители Индии, Китая, Греции, Испании и других стран.

"Мы ждем от семинара обобщения тюменского, российского и зарубежного опыта. Это позволит сделать существующие формы организации детского и семейного отдыха более разнообразными, повысить их масштабы и охват", - добавил Андрей Степанов.

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Любовь Голышева

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# детские лагеря , детский летний отдых

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