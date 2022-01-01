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В Тюмени на улице Белинского обрежут 180 деревьев

Общество, 17:03 21 января 2022

"Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Около 180 деревьев обрежут в профилактических целях на ул. Белинского в Тюмени. Здесь одновременно работают два звена с автовышками. Они используют специальные инструменты и технику, например, уборкой остатков занимается специальная машина – ломовоз.

"В Тюмени никто не использует подобную технику. Обычно порубочные остатки грузятся вручную, а ломовозом управляет один человек. Манипулятор захватывает охапку ветвей с земли и грузит в кузов", – рассказал директор подрядной компании Александр Левин.

"Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Молодым деревьям удаляют проблемные побеги, взрослым – поврежденные ветви с трещинами и надломами, а также очаги развития болезней и гнили. Уже летом дерево даст новые ветки, а через год или два – замечательную крону.

Отметим, что в Тюмени растут более 20 видов деревьев, для посадки выбираются виды, хорошо себя зарекомендовавшие в нашем климате, саженцы привозят из местных питомников. Вдоль улично-дорожной сети отдается предпочтение тополям и липам, а в скверах и зеленых зонах – рябине, яблоне и хвойным.

Сообщить о необходимости обрезки тюменцы могут в департамент городского хозяйства администрации Тюмени, ЛесПаркХоз (тел.: 500-522) или в свою управляющую организацию. Специалисты обследуют указанные растения и сообщат о результатах.

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# обрезка деревьев

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