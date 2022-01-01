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В Тюмени пройдет городское первенство по мини-футболу среди юношей

Общество, 13:36 22 января 2022

группа "МФК "Тюмень" ВКонтакте | Фото: группа "МФК "Тюмень" ВКонтакте

Более 300 игроков примут участие в первенстве города Тюмени по мини-футболу. Состязания стартуют на базе спортивного комплекса "Строймаш" (Индустриальная, 49а) 23 января в 9 часов.

За звание сильнейших будут соревноваться юноши в четырех возрастных группах: 2006–2007 г.р., 2008–2009 г.р., 2011–2012 г.р. и 2013–2014г.р., пишет " Комсомольская правда - Тюмень". Заявки на участие подали 26 команд.

Финальные матчи первенства пройдут в конце декабря 2022 года. Команды, занявшие призовые места, будут награждены кубками и дипломами.

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# мини-футбол

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