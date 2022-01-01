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День студента в ТюмГУ отметят лазертагом и интеллект-шоу

Общество, 08:37 25 января 2022

группа "Школа перспективных исследований | SAS" ВКонтакте | Фото: группа "Школа перспективных исследований | SAS" ВКонтакте

День студента отмечают в Тюменском государственном университете 25 января на нескольких площадках. В онлайн-мероприятиях, которые продлятся неделю, и интеллект-шоу приглашают участвовать студентов всех тюменских вузов.

Матчевая встреча группового этапа чемпионата Тюмени по хоккею с шайбой между командами ТюмГУ и ТИУ состоится 25 января в 16 часов во Дворце спорта (ул. Розы Люксембург, 12). Массовое катание на коньках пройдет с 17 часов 30 минут до 19 часов 30 минут, при себе нужно иметь студенческий билет или удостоверение работника ТюмГУ.

Интеллект-шоу "Университетские династии" состоится в аудитории № 501 (ул. Ленина, 23) 25 января в 18 часов. К участию приглашают обучающихся и сотрудников вузов и образовательных учреждений Тюмени, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Турнир по лазертагу среди студенческих объединений ТюмГУ пройдет в многофункциональном спортивном центре "Олимпия" 25 января в 18 часов.

По 30 января состоятся онлайн-мероприятия, в которых могут поучаствовать все студенты Тюмени, подробности в группе "Молодежка ТюмГУ" ВКонтакте.

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# День студента , ТюмГУ

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