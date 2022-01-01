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Жителей Тюменской области предупреждают об опасной стеклоомывающей жидкости

Общество, 13:04 24 января 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жителей Тюменской области предупреждают о том, что в продаже может находиться стеклоомывающая жидкость "Драйв комфорт" производства ООО "Пром Снаб" с превышенным содержанием метанола.

По информации регионального управления Роспотребнадзора, данный производитель не осуществляет деятельность по адресам, заявленным на этикетке и в свидетельстве о государственной регистрации продукции (Рязанская область). Продукция ООО "Пром Снаб", выпущенная после февраля 2020 г., производится неизвестными лицами в неизвестных условиях с использованием данных, принадлежащих другим хозяйствующим субъектам.

Жителей области призывают, в случае обнаружения данного товара на полках, сообщать в ведомство и полицию.

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# Управление Роспотребнадзора

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