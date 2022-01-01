Билборды с изображениями студентов появятся в Тюмени

Медиацентр молодежной политики Тюменской области Медиацентр молодежной политики Тюменской области

В Тюмени на билбордах разместят фотографии местных студентов. Акция проходит ко Дню студента.

"Фотографии 10 студентов области, которые добились особых заслуг в учебе, науке, спорте, разместят на билбордах. Среди них будут победители грантовых конкурсов и олимпиад, лауреаты фестивалей, участники областных, всероссийских и международных конференций, именные стипендиаты. Плакаты разместят у торговых центров "Галерея Вояж", "Магеллан", "Кристалл" и "Премьер", у Тюменского драматического театра, в сквере имени Немцова и других местах города", - сообщает пресс-служба Медиацентра молодежной политики Тюменской области.

На экранах будут указаны имя и фамилия студента, его достижения и хэштег #ДеньСтудента.

Посмотреть галерею с фотографиями и достижениями более 50 студентов области, а также подробную афишу событий на 25 января можно здесь.

Руководитель Студенческого центра Тюменской области Екатерина Козеева рассказала, что многие талантливые молодые люди совершают удивительные открытия, достигают успеха в спорте, творчестве и науке уже в студенческие годы. "В День студента мы решили рассказать о самых выдающихся студентах всем жителям региона. Мы должны ими гордиться!" - отметила она.