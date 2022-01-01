  • 24 января 202224.01.2022понедельник
  • USD76,6903
    EUR86,9054
  • В Тюмени -12..-14 С 4 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Эколого-аналитическая лаборатория АО "Транснефть – Сибирь" в ХМАО-Югре расширила область аккредитации

Экономика, 17:58 24 января 2022

АО «Транснефть – Сибирь» | Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

Эколого-аналитическая лаборатория (ЭАЛ) Сургутского управления магистральных нефтепроводов (УМН) АО "Транснефть – Сибирь" расширила область аккредитации на 6 методик измерений по 35 показателям.

В область аккредитации ЭАЛ Сургутского УМН теперь входит 70 методик измерений, в том числе на определение содержания меди, фенолов, алюминия в воде, углеводородов в промышленных выбросах в атмосферу. Аккредитация подтверждает компетентность специалистов и возможность выполнения исследований в лаборатории.

Эколого-аналитическая лаборатория Сургутского УМН укомплектована 95 единицами средств измерений, 86 единицами вспомогательного оборудования, 8 единицами испытательного оборудования. В соответствии с областью аккредитации ежегодно здесь выполняется свыше 7,5 тыс. исследований, в том числе такие сложные, как определение содержания металлов в атмосфере (железо, марганец и его соединения, пентоксид ванадия, хром шестивалентный).

В АО "Транснефть - Сибирь" действуют 8 эколого-аналитических лабораторий. Лаборанты ЭАЛ проводят отбор и анализ проб питьевой, сточной и природной воды, активного ила очистных сооружений, промышленных выбросов в атмосферу, атмосферного воздуха, почвы, донных отложений в резервуарах. Ведение постоянного мониторинга в целях получения достоверной аналитической информации о состоянии окружающей среды в зоне деятельности производственных объектов позволяет компании обеспечивать высокий уровень экологической безопасности.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# безопасность , лаборатория , экология

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:58 24.01.2022Эколого-аналитическая лаборатория АО "Транснефть – Сибирь" в ХМАО-Югре расширила область аккредитации
17:17 24.01.2022В Тюменской области агрохолдинг "Юбилейный" вложит 125 млн рублей в расширение производства
16:57 24.01.2022В Тюменской области 73 объекта включены в план строительства на 2022 год
15:35 24.01.2022Строительство высокоскоростной дороги Москва - Казань - Тюмень начнется в 2022 году