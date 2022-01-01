Урок памяти и тематическую экскурсию в рамках акции "Блокадный хлеб" проведут в Тобольске

| Фото: из сообщества "Музей-заповедник Тобольский" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Музей-заповедник Тобольский" во ВКонтакте (архив)

Урок памяти "Блокадный хлеб" и тематическая экскурсия "Тоболяков бессмертный полк" состоятся в Тобольске 27 января. Мероприятия приурочены ко Всероссийской акции "Блокадный хлеб".

События в рамках акции "Блокадный хлеб" проходят во многих музеях региона. 23 января в Тобольском историко-архитектурном музее-заповеднике состоялось интерактивное занятие "Экипаж" для школьников среднего возраста.

"Играя, дети изображали экипаж, отправляющийся к победе в Великой Отечественной войне. Мероприятие проводится в рамках нашей патриотической программы "Звезда", но сейчас все события, учитывая акценты на акцию "Блокадный хлеб", включают информацию, касающуюся темы блокадного Ленинграда. Испытав на себе особенности солдатской жизни на фронте, ребята также узнали, каково было непосредственно на ленинградском фронте. Тем более тоболяки тоже сражались на Ленинградском фронте", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" директор структурного подразделения "Тобольский историко-культурный музей-заповедник" Владислава Дронова.

27 января учащиеся школы №13 придут на урок памяти, который организуют в здании Губернской судебной управы. В фондах музея-заповедника есть фотография, на которой более 40 тоболяков представлены как защитники Ленинграда. "Также есть интересное двухстраничное письмо поддержки от сотрудников музея, которое в 1942 году было направлено защитникам Ленинградского фронта. Этому документу в 2022 году исполняется 80 лет. Сохранились и медали, которыми были награждены наши тоболяки за оборону Ленинграда. Эти маленькие артефакты позволяют создать особую атмосферу в рамках мероприятия, обратить внимание на подвиг, совершенный в рамках освобождения города", — говорит Владислава Дронова.

В этот же день в 13 часов у мемориального комплекса "Вечный огонь" на ул. Аптекарской стартует тематическая экскурсия "Тоболяков бессмертный полк". На ней сможет побывать любой желающий. На экскурсии расскажут о тоболяках, которые освобождали Ленинград, принимали эвакуированных оттуда детей.

Возрастное ограничение: 12+.

Отметим, к Всероссийской акции "Блокадный хлеб" присоединились все учреждения культуры в каждом муниципалитете Тюменской области. По 28 января в регионе проходят музейные уроки, выставки в библиотеках, информационные часы, кинолектории, видеоэкскурсы и другие мероприятия. Всего в плане около 220 тематических событий.

Инна Пахомова