Суточная заболеваемость COVID-19 в УФО за десять дней выросла в четыре раза

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

В четыре раза увеличилась суточная заболеваемость COVID-19 в Уральском федеральном округе за последние десять дней.

Такая информация прозвучала на оперативном совещании, которое полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев провел с главными федеральными инспекторами.

Резкое увеличение заболеваемости наблюдается во всех регионах федерального округа. По данным на 29 января, коронавирус диагностировали более чем у 11 тыс. жителей УФО. Коэффициент распространения инфекции, то есть, среднее количество людей, которых заражает один заболевший, в среднем по федеральному округу на 28 января составляет 1,9. В среднем по России этот показатель - 1,48.

Растет число госпитализаций. С 22 по 29 января в регионах развернули 2 тыс. 272 дополнительных койки в стационарах. Общее количество коек, предназначенных для пациентов с коронавирусом – 10 тыс. 203. Из них 23% свободны.

"Большой процент среди заболевших - дети. Фиксируется много амбулаторных случаев и, что самое тревожное, увеличилось число госпитализаций. Первичное звено системы здравоохранения уже работает в условиях высочайшей нагрузки. Если вовремя не разорвать цепочки контактов, особенно в группах риска, мы получим еще более взрывной рост числа заболевших", - отметил Владимир Якушев.