Суточная заболеваемость COVID-19 в УФО за десять дней выросла в четыре раза
В четыре раза увеличилась суточная заболеваемость COVID-19 в Уральском федеральном округе за последние десять дней.
Такая информация прозвучала на оперативном совещании, которое полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев провел с главными федеральными инспекторами.
Резкое увеличение заболеваемости наблюдается во всех регионах федерального округа. По данным на 29 января, коронавирус диагностировали более чем у 11 тыс. жителей УФО. Коэффициент распространения инфекции, то есть, среднее количество людей, которых заражает один заболевший, в среднем по федеральному округу на 28 января составляет 1,9. В среднем по России этот показатель - 1,48.
Растет число госпитализаций. С 22 по 29 января в регионах развернули 2 тыс. 272 дополнительных койки в стационарах. Общее количество коек, предназначенных для пациентов с коронавирусом – 10 тыс. 203. Из них 23% свободны.
"Большой процент среди заболевших - дети. Фиксируется много амбулаторных случаев и, что самое тревожное, увеличилось число госпитализаций. Первичное звено системы здравоохранения уже работает в условиях высочайшей нагрузки. Если вовремя не разорвать цепочки контактов, особенно в группах риска, мы получим еще более взрывной рост числа заболевших", - отметил Владимир Якушев.