Вопрос с медицинскими кадрами в Сладковском районе решат в рамках проекта "Здоровое будущее"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Вопрос обеспеченности медицинскими кадрами в Сладковском районе обсудили в рамках партпроекта "Здоровое будущее" представители Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия". Жители села Усово сообщили о серьезной проблеме с нехваткой узких специалистов — неврологов и анестезиологов, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

Сейчас жители Сладковского района вынуждены обращаться за медицинской помощью в больницу в Казанском районе, но из-за неудобной транспортной доступности это могут позволить себе не все. В селах Сладковского района работают выездные бригады из Казанского района, но за один приезд они могут принять не всех обратившихся за помощью.

Секретарь Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия" Андрей Артюхов попросил регионального координатора партпроекта "Здоровое будущее" Наталью Шевчик в ближайшее время съездить в Сладковский район и близлежащие муниципалитеты, чтобы обсудить проблему с главным врачом и органами власти.

Они рассмотрят вопрос взаимодействия с медицинским колледжем и университетом по региональному целевому набору, программу "Земский доктор" и "Земский фельдшер", реализацию государственных и партийных инструментов, а также работу муниципалитета по предоставлению жилья для медицинских сотрудников.

Все предложения обобщат и на их основе создадут подпрограмму по решению вопроса доступности оказания первичной медицинской помощи на селе.