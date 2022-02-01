Тюменских гармонистов приглашают на конкурс "Играй и пой, гармонь любимая"

| Фото: организаторов проекта "Голоса наших предков" | Фото: организаторов проекта "Голоса наших предков"

Гармонь является неотъемлемой частью наших национальных традиций, которые важно развивать, а также вдохновлять и поддерживать талантливых гармонистов Тюменской области. Об этом заявил депутат Государственной Думы Иван Квитка на оргкомитете по проведению конкурса на лучшего гармониста Тюменской области.

"Тема актуальная, - пояснил он. - В период карантинных ограничений культурные мероприятия очень востребованы у населения. Сейчас у каждого жителя области есть время развивать свои способности игры на гармони, заняться самообразованием и попробовать свои силы в конкурсе".

Дети тоже смогут показать свои таланты, так как конкурс, отметил депутат, рассчитан на разные возрастные категории. Квитка напомнил, что перед новогодними праздниками для детских школ искусств муниципальных образований его избирательного округа были приобретены тульские гармони.

Конкурс "Играй и пой, гармонь любимая" будет проводиться при поддержке Тюменского регионального отделения партии и областного департамента культуры, которые всегда уделяют особое внимание развитию культурного потенциала муниципальных образований.

В состав жюри войдут знаменитые гармонисты, лауреаты международных конкурсов, гала-концерт по итогам конкурса состоится в ноябре 2022 года в Тюменском районе.