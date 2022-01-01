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13 тульских гармоней получили в школах искусств Тюменской области

Общество, 17:35 13 января 2022

администрация Тюменского района | Фото: администрация Тюменского района

13 тульских гармоней приобретены для муниципальных образований Тюменской области. Подарок ценителям русской народной музыки, воспитанникам и педагогам детских школ искусств перед новогодними праздниками сделал депутат Государственной думы Иван Квитка.

"В ходе рабочих поездок в муниципалитеты часто посещаю учреждения дополнительного образования, вижу, что все они укомплектованы различными музыкальными инструментами, но профессиональных гармоней немного. Исправили ситуацию. Это важно и для педагогов, и для детей, и для жителей районов, увлеченных русской народной музыкой и культурой. Уверен, что люди по достоинству оценят звучание новой тульской гармони", – рассказал Иван Квитка.

По словам депутата, в ближайшее время будет объявлен творческий конкурс на лучшего гармониста. Он пройдет в несколько этапов, в том числе на онлайн-площадках. В состав жюри войдут профессиональные российские гармонисты, в том числе лауреат международных конкурсов, преподаватель РАМ им. Гнесиных Павел Уханов.

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# детские школы искусств , Иван Квитка

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