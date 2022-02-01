В Казанском районе проходит выставка "Легоград-2022"

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Выставка технического моделирования "Легоград-2022" стартовала в Казанском районе. Она впервые пройдет в онлайн-формате, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Участниками ежегодно становятся местные юные конструкторы. Выставку посвятили Дню защитников Отечества и предложили участникам три номинации: "Автотранспорт", "Авиатранспорт" и "Водный транспорт".

Техническим моделированием в районе занимаются школьники и дошкольники, мальчики и девочки. Объединения посещают более 160 детей. Они занимаются легоконструированием с элементами робототехники, осваивают разные виды конструкторов. Одним из новых является "ZOOB".

"Это конструктор с подвижным соединением деталей, которые могут соединяться разными способами. С его помощью можно делать подвижные игрушки. Конечно, детям это нравится. Мы проводим занятия не только в самом районном центре, но и выезжаем в села Большие Ярки, Огнево, Гагарье, Новоселезнево. Там тоже ведем группы", - пояснила педагог Казанского центра развития детей Галина Долгушина.

Фотографии своих работ юные конструкторы будут представлять в конкурсной группе ВКонтакте. Итоги выставки подведут 25 февраля. Победителей определят в четырех возрастных категориях.

В 2021 году на суд жюри дети представили около 60 работ.