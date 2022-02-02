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Тюменские студенты могут заявиться на олимпиаду "Высшая лига" до 9 февраля

Общество, 16:05 02 февраля 2022

news.utmn.ru | Фото: news.utmn.ru

Регистрация на олимпиаду студентов и выпускников "Высшая лига" открыта до 9 февраля. Ее проводит Высшая школа экономики. Победители и призеры получают преференции при поступлении на магистерские программы, в том числе в Тюменский госуниверситет, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

К участию приглашают студентов бакалавриата и специалитета любого года обучения, а также выпускников.

"Высшая лига" проводится по 39 направлениям, каждое включает до шести специализированных треков.

Олимпиада проходит в два этапа. Отборочный этап – онлайн-тестирование, продолжается с 15 по 20 февраля. Заключительный этап проводится 5-10 апреля, по его результатам определятся победители и призеры олимпиады.

При регистрации потенциальные участники выбирают только направления. Выбор треков внутри направления проходит лишь на втором заключительном этапе при получении олимпиадного задания по направлению.

Победители и призеры олимпиады "Высшая лига" приравниваются к лицам, набравшим максимальное количество баллов по всем вступительным испытаниям при поступлении в Тюменский госуниверситет на обучение по соответствующим направлению олимпиады образовательным программам магистратуры на места в рамках контрольных цифр приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.

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