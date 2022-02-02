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В Тюменской области приостановлен личный прием граждан в исполнительных органах власти

Общество, 19:22 02 февраля 2022

Фото: admtyumen.ru

Личный прием граждан и представителей организаций приостановлен в исполнительных органах государственной власти Тюменской области с 7 февраля до 2 марта 2022 года. Об этом сообщил информационный центр регионального правительства.

Обратиться в органы власти можно дистанционно - посредством почты России, официального портала органов государственной власти Тюменской области, факсимильной связи, официальной электронной почты, ящиков для корреспонденции, при их наличии, а также по телефону.

Это решение принято для предупреждения распространения COVID-19.

Евгений Бабенко

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# коронавирус , обращения

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