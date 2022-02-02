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В ишимском моногоспитале развернут еще 20 коек для детей с COVID-19

Общество, 15:42 02 февраля 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

20 коек развернут на первом этаже моногоспиталя в Ишиме для лечения детей. Об увеличении числа маленьких пациентов, которым нужна медицинская помощь в стационаре, сказал главный врач Областной больницы № 4 Вячеслав Афанасьев, сообщает администрация города.

"К концу недели прогнозируется выход на пиковые показатели детской заболеваемости COVID-19 в Ишиме", - отметил главврач.

Эффективным способом профилактики, который защищает от заболевания и предотвращает его тяжелое течение, медики называют вакцинацию. 31 января в Областную больницу № 4 поступило 60 доз препарата от коронавируса для подростков.

"Сейчас в медучреждении около 70 заявок на вакцинацию подростков. В первую очередь будут прививать из групп риска", - отметил Вячеслав Афанасьев.

Он напомнил, что прививка делается с обязательного согласия родителей.

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# коронавирус , моногоспиталь

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