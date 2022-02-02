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Лечебная гимнастика и прием витаминов помогут ребенку восстановиться после ковида, считают врачи

Общество, 17:45 02 февраля 2022

Тюменский кардиоцентр ВКонтакте | Фото: Тюменский кардиоцентр ВКонтакте

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Комплекс мер для восстановления организма ребенка после COVID-19 в домашних условиях рекомендовали медики Тюменского кардиоцентра. Среди них - курс витаминотерапии, свежий воздух, регулярное проветривание комнаты, влажная уборка, правильный режим сна и лечебная гимнастика, особенно дыхательная. Рекомендуется сократить сладкую и тяжелую пищу и уменьшить интеллектуальные нагрузки.

Последствия ковида у детей могут быть серьезнее и опаснее, чем сама коронавирусная инфекция. Если ваш ребенок уже достаточно взрослый и может описать свои жалобы, надо внимательно к ним прислушаться, отметить, есть ли изменения в поведении и самочувствии, регулярно измерять температуру и обратиться к специалисту. Персональную программу реабилитации после болезни подберут педиатры.

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# коронавирус , реабилитация , Тюменский кардиологический центр

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