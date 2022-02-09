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Каждый седьмой брак в Тюменской области заключается с иностранцем

Общество, 13:03 09 февраля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Почти 7% браков, заключенных в Тюменской области в 2021 году, - это браки с участием иностранных граждан. Большую часть, сообщает управление записи актов гражданского состояния Тюменской области, составили граждане стран СНГ - Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Украины.

"Всего в органах ЗАГС Тюменской области в 2021 году зарегистрировано 11 тыс. 515 браков, 6,6 %, из которых, зарегистрировано с участием иностранных граждан", - отмечено в сообщении.

География браков с участием иностранных граждан достаточно широка. В 2021 году жители Тюменской области регистрировали браки с гражданами Италии, Сербии, Франции, Норвегии, Мексиканских штатов, Королевства Марокко, Кубы, Никарагуа, США и др.

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# ЗАГС , иностранцы

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