Каждый седьмой брак в Тюменской области заключается с иностранцем

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Почти 7% браков, заключенных в Тюменской области в 2021 году, - это браки с участием иностранных граждан. Большую часть, сообщает управление записи актов гражданского состояния Тюменской области, составили граждане стран СНГ - Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Украины.

"Всего в органах ЗАГС Тюменской области в 2021 году зарегистрировано 11 тыс. 515 браков, 6,6 %, из которых, зарегистрировано с участием иностранных граждан", - отмечено в сообщении.

География браков с участием иностранных граждан достаточно широка. В 2021 году жители Тюменской области регистрировали браки с гражданами Италии, Сербии, Франции, Норвегии, Мексиканских штатов, Королевства Марокко, Кубы, Никарагуа, США и др.