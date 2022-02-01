Тюменский художник Олег Васильев отмечает 70-летний юбилей

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Почетный член Российской академии художеств, член творческого Союза художников России, тюменский художник Олег Васильев отмечает сегодня свой 70-летний юбилей. Дата, по его словам серьезная, но она никак не определяет его жизненный ритм и творческие поиски.

"Если ты востребован, если тебе интересна жизнь в каждом ее проявлении, любые юбилеи отодвигаются на задний план", - рассказал он корр. "Тюменской линии". Организовывать юбилейные выставки и прочие торжества Почетный член Российской академии художеств не стал.

"Время сложное и без того, да и есть ряд чисто организационных вопросов", - пояснил он.

Олег Васильев родом из Тавды в Свердловской области. Закончил среднюю школу №2 Тавды, поступил в Иркутский университет, и после окончания его много лет работал геологом. Бывал на Крайнем Севере, в Восточной и Западной Сибири… Но живопись всегда была рядом с ним.

Сейчас время геологических экспедиций в прошлом. "Живу в Тюмени, пишу картины, - рассказал он. - В отличие от столицы здесь не нужно ехать за сотни километров от города, чтобы найти привлекательные пейзажи. Красота вокруг, нужно лишь оглянуться".

Надо признать, что почетный член Российской академии художеств оглянуться умеет. Каждый его пейзаж – это кусочек малой родины.

Почетным членом Российской академии художеств Олег Васильев избран в 2020 году. Ему были вручены соответствующие статусу регалии: мантия, медаль, золотой значок и диплом почетного члена.

Почетными членами Российской академии художеств могут быть избраны выдающиеся деятели зарубежной и российской культуры и искусства, а также лица, которые своей активной благотворительной и спонсорской деятельностью вносят значительный вклад в развитие академии и российской культуры в целом.

Это высокое звание, по словам Олега Васильева, накладывает на художника особую ответственность, и является стимулом для дальнейшего творчества. "Это важное событие в моей творческой жизни, - сказал он, - и большая честь для меня быть сопричастным к святыне российских художников -Российской академии художеств".

Борис Олейник