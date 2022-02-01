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В Тюменской области продолжат развивать индустриальную площадку в Казанском районе

Экономика, 19:21 10 февраля 2022

из сообщества "Инвестиционное агентство Тюменской области" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Инвестиционное агентство Тюменской области" во ВКонтакте (архив)

Индустриальную площадку в Казанском районе Тюменской области площадью 15,7 га будут развивать в 2022-2023 году.

Об этом в прямом эфире в соцсетях рассказал директор регионального департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Антон Машуков 10 февраля.

"Мы будем вкладываться в площадку в Казанском муниципальном образовании, чтобы она была максимально готова. Принципиальная задача заключается в том, чтобы в каждом муниципальном образовании была такая площадка, чтобы предприниматель, который решил создать производство у себя в муниципалитете, не задавался вопросами, где ему найти место, нужно ли ехать в другой район или в Тюмень. Кроме того, на этих площадках предусмотрены преференции в виде налоговых льгот", – сказал Антон Машуков.

Он напомнил, что в муниципальных образованиях региона сейчас действуют пять индустриальных площадок для реализации производственных и других проектов – в Аромашево, Казанском, Абатском, Тобольском районах, Нижней Тавде.

Инна Пахомова

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# индустриальные парки , Казанский район , производство

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