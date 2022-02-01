Тюменцев просят поддержать оформление мозаикой забора в центре города

| Фото: пресс-служба мультицентра «Контора пароходства» | Фото: пресс-служба мультицентра «Контора пароходства»

Тюменцы смогут оставить свои подписи, чтобы поддержать инициативу украсить мозаикой забор в центре города до 18 февраля, сообщает пресс-служба "Конторы пароходства".

Команда мультицентра намерена оформить забор ул. Челюскинцев, 36 мозаикой в едином стиле. Для подачи проекта на инициативное бюджетирование от администрации Тюмени необходимо собрать подписи жителей города. Это можно сделать по адресу: ул. 25 Октября, 23а, стр. 1 с 10 до 22 часов. Взамен активные тюменцы получат открытку с работами фестиваля "Морфология улиц" 2021.

Часть забора уже украсила мозаикой летом 2021 года участница фестиваля уличного искусства, мозаичист из Москвы Светлана Растебина. Если идея выиграет, она продолжит курировать проект, а к работе смогут присоединиться все желающие. По задумке автора забор получится в одном стиле и цветовой гамме.