Посетителям тюменского музея расскажут о "Хулиганах от искусства"

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тематическая экскурсия "Хулиганы от искусства", посвященная творчеству художественного объединения "Бубновый валет", пройдет в тюменском музейном комплексе им. И.Я. Словцова 13 февраля.

Возникший в начале 20 века кружок объединил творческую молодежь, активно выступавшую против традиционализма в живописи. В разное время в выставках "Бубнового валета" участвовали Петр Кончаловский, Илья Машков, Казимир Малевич и другие известные художники.

Юных тюменцев ждут в музейном комплексе 12 и 13 февраля в 15 часов на мастер-классы "Творческие витамины" по работам Сальвадора Дали. Участники узнают о том, что такое дзен-графика и попробуют создать свой уникальный рисунок. Кроме того, тюменцы смогут сделать броши в стиле Дали. Подробности – по телефонам: +7 (3452) 45-35-90, +7 (929) 266-73-72.

"Мы заботимся о соблюдении принципов безопасности, санитарного и эпидемиологического благополучия своих посетителей", - подчеркнули в пресс-службе музейного комплекса.