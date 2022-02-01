Тюменские эксперты оценят выступления участников музыкального фестиваля в Екатеринбурге

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Тюменские эксперты оценят выступления участников музыкального фестиваля для молодых исполнителей авторской музыки New Open Showcase Festival , который пройдет в Екатеринбурге с 11 по 13 февраля.

В фестивале примут участие музыканты в возрасте от 18 до 35 лет. Победители могут получить до 600 тыс. рублей на реализацию своих проектов.

В число экспертов вошли члены тюменского сообщества по развитию музыкальной индустрии "Музсходка" Сюзанна Иванова и Анна Гнусина. Также они примут участие в профессиональной дискуссии "Региональная музыкальная сцена: от локальных проектов до международных событий", сообщает "Мегатюмень".