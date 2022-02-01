Тюмень и Тобольск войдут в новый железнодорожный туристический маршрут

Фото: пресс-служба Тюменского региона СвЖД Фото: пресс-служба Тюменского региона СвЖД

Через Тюмень и Тобольск пройдет новый туристический маршрут "В Сибирь" на поезде № 928/927, который запускает Федеральная пассажирская компания.

Поезд отправится из Москвы и пройдет через Казань, Тюмень, Тобольск и Пермь. Туристы вернутся в столицу через 5 дней.

Тюмень известна своей деревянной архитектурой и набережной реки Тура, которая особенно красива вечером, отмечают авторы проекта. Провести время с пользой для здоровья можно на СПА-курорте, который находится прямо в городе: окунувшись в горячий источник с термальной водой, можно в буквальном смысле перенестись из зимы в лето. Тем, кто интересуется российской историей, будет интересно побывать в селе Покровское, где расположен музей Распутина. Любители гастрономии смогут по достоинству оценить блюда сибирской кухни: мясо по-сибирски, строганину из муксуна и многое другое.

В Тобольске – исторически первой столице Сибири – можно будет посетить старинный каменный кремль и Дворец наместника, основная экспозиция которого посвящена истории управления Сибирью, Дом семьи Императора Николая II, а также тематический парк "Тобол". Погрузиться в эпоху Сибирского похода Ермака поможет туристский комплекс Абалак, который представляет собой реконструкцию острога тех времен. Любители декоративно-прикладного искусства смогут по достоинству оценить производство Тобольской косторезной фабрики – единственное в России фабричное производство изделий из кости.

Поезд станет для путешественников настоящим "отелем на колесах". Благодаря удобному расписанию дневное время можно посвятить экскурсиям, а вечером и ночью – отдохнуть в комфортабельных купейных вагонах и вагонах класса "Люкс". Пассажиры могут спланировать свою экскурсионную программу самостоятельно, приобрести отдельные экскурсии у проводника в пути следования поезда или купить готовый туристический пакет, сообщает Ростуризм.

Подробная информация об этом и других туристических маршрутах – на сайте ОАО "РЖД" в разделе "Путешествуй с РЖД".

Евгений Бабенко