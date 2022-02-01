  • 12 февраля 202212.02.2022суббота
  • USD74,9867
    EUR85,3574
  • В Тюмени -13..-15 С 5 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменские студенты-медики активно участвуют в борьбе с пандемией

Общество, 12:47 12 февраля 2022

Фото: мывместе.рф

От 70 до 90 студентов Тюменского государственного медицинского университета трудятся в будние дни в качестве волонтеров в медучреждениях в период пандемии COVID-19. Об этом рассказала руководитель волонтерского центра Тюменского ГМУ Мария Антонова.

В выходные на работу выходят 50 добровольцев. Всего же в тюменских поликлиниках Тюмени трудятся 179 человек, и эта цифра только растет, сообщает "Тюменская область сегодня".

"Наши студенты понимают важность помощи будущим коллегам. Для ребят это еще и опыт работы в реальной больнице: они имеют возможность наблюдать за действиями профессиональных врачей, погрузиться в тонкости работы медицинских организаций и, возможно, даже выбрать будущее место трудоустройства", - отметила Мария Антонова.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:28 12.02.2022Тюменские врачи освоили новые методы лечения инсульта
13:29 12.02.2022Тюменцам рассказали, куда жаловаться на отключение воды и света
12:47 12.02.2022Тюменские студенты-медики активно участвуют в борьбе с пандемией
12:02 12.02.2022В Тюменской области стартует конкурс для НКО в области культуры, семейного досуга