Тюменские студенты-медики активно участвуют в борьбе с пандемией

Фото: мывместе.рф Фото: мывместе.рф

От 70 до 90 студентов Тюменского государственного медицинского университета трудятся в будние дни в качестве волонтеров в медучреждениях в период пандемии COVID-19. Об этом рассказала руководитель волонтерского центра Тюменского ГМУ Мария Антонова.

В выходные на работу выходят 50 добровольцев. Всего же в тюменских поликлиниках Тюмени трудятся 179 человек, и эта цифра только растет, сообщает "Тюменская область сегодня".

"Наши студенты понимают важность помощи будущим коллегам. Для ребят это еще и опыт работы в реальной больнице: они имеют возможность наблюдать за действиями профессиональных врачей, погрузиться в тонкости работы медицинских организаций и, возможно, даже выбрать будущее место трудоустройства", - отметила Мария Антонова.